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Kocaeli’de LGS sınavı için okullar dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.06.2020 13:15 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, LGS sınavına girecek olan yüz binlerce öğrencinin sağlığını korumak için okulları dezenfekte ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarının gerçekleşeceği okullarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli’de LGS sınavı için okullar dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, LGS sınavına girecek olan yüz binlerce öğrencinin sağlığını korumak için okulları dezenfekte ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarının gerçekleşeceği okullarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. 20 Haziran’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan yüz binlerce öğrencinin sağlığına önem veren Büyükşehir, okulları dezenfekte etmeye başladı. Çalışma kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 12 ilçedeki 390 okulda dezenfekte çalışmalarına başladı. Çalışmalar ile tüm okullar, virüs ve mikro organizmalardan arındırdı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince okulların giriş kapısı, çocukların elleriyle dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenler, korkuluklar, sınav olacakları sınıflar, oturacakları sıralar, öğretmen masaları, pencere kolları ve lavabolar dezenfekte edildi.

Kocaeli’de LGS sınavı için okullar dezenfekte ediliyor

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