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Kocaeli'de maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi

20.05.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan araçta maket gemilere gizlenmiş 1475 uyuşturucu hap bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Otoyolda durdurulan araçta yapılan aramada, maket gemilere saklanmış 1475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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