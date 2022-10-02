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Kocaeli'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

02.10.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda bulunan bir marketin depo bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, marketin depo kısmında hasar oluştu.

Kocaeli'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

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