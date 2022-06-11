Kocaeli'de midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Yalakdere Akçat kavşağında E.E'nin (40) kullandığı 41 K 3283 plakalı tur midibüsü, şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz