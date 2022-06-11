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Kocaeli'de midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

11.06.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Yalakdere Akçat kavşağında E.E'nin (40) kullandığı 41 K 3283 plakalı tur midibüsü, şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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