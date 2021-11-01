YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de minibüste çok sayıda sentetik ecza ve kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli'de minibüste çok sayıda sentetik ecza ve kaçak cep telefonu ele geçirildi

01.11.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de minibüste çok sayıda sentetik ecza ve kaçak cep telefonu ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir minibüste 68 bin 320 sentetik ecza ve 391 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, bir minibüs Anadolu Otoyolu'nda durduruldu.

Narkotik dedektör köpeği "Nitro" ile yapılan aramada, koliler içinde 68 bin 320 sentetik ecza ile gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 391 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan L.B. ve N.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
PARTNERÜnlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!
Kovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişmanKovid-19 tedavisi gören kadın aşı olmadığı için çok pişman

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
12:49
İkindi
15:37
Akşam
18:04
Yatsı
19:25

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazartesi

Deva Eczanesi
Golcuk
Selçuk Eczanesi
Golcuk
Sıfa Eczanesi
Golcuk
Feyzanur Eczanesi
Izmit1
Özer Eczanesi
Izmit2
Eren Eczanesi
Izmit3
Fatıh Eczanesi
Izmit4
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

Gaziantep FK, yarın Galatasaray'a konuk olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Ayvalık'ta "İklim Değişikliğinin Zeytine Etkisi" sempozyumu düzenlendi

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Denizli'de yeğenini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.