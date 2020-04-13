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Kocaeli'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.04.2020 23:27 | Son Güncelleme

Kocaeli'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumaköy Mahallesi Fatih Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 HYA 39 plakalı hafif ticari araç ile Enes Tek'in (19) kullandığı plakası olmayan motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Enes Tek olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan arkadaşı Ufuk Uzun olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Uzun'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tek'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze Trafik Kazası

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