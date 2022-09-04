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Kocaeli'de odun yüklü tır devrildi

04.09.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de odun yüklü tır devrildi

Kocaeli'de odun yüklü tır devrildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen odun yüklü tırda hasar oluştu.

Ertuğ K'nin idaresindeki 77 EK 677 plakalı odun yüklü tır, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze D-100 bağlantı yolunda bariyere çarparak devrildi.

Sürücü Ertuğ K. kazayı yara almadan atlattı. Tır ve dorsede kaza nedeniyle hasar oluştu.

Jandarmanın bölgede güvenliği sağlamasının ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kocaeli'de odun yüklü tır devrildi

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