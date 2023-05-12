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Kocaeli'de öğrenci servisi kazasına ilişkin olay yerinde keşif yapıldı

12.05.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kadın ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği, 19 öğrencinin yaralandığı servis kazasıyla ilgili olay yeri keşfi gerçekleştirildi.

Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıok Caddesi'nde 9 Kasım 2021'de lise öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servisin, bir kadına çarparak dereye devrilmesinin ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yapılan keşfe, öğrenciler ve aileleri, taraf avukatları, trafikle ilgili bilirkişi, makine mühendisi ve ceza hukukçusu katıldı.

Keşif heyeti, bölgede incelemelerde bulundu.

Kazazede lise öğrencisi Furkancan Öztürk, gazetecilere, kazanın ardından 3 kez beyin ameliyatı geçirdiğini söyledi.

Tedavi sürecinin devam ettiğini dile getiren Öztürk, "Çok fazla dışarıya çıkamıyorum. Tedavi nedeniyle eski hayatım yok." dedi.

Öğrenci ve velilerin avukatı Arda Yamanlar da olay yerinde incelemelerin yapıldığını belirterek, çıkacak raporları beklediklerini kaydetti.

Kazada birçok kusurun olduğunu söyleyen Yamanlar, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

KAZA

Gebze ilçesinde, 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Kazayla ilgili haklarında dava açılan tutuklu servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İ.A. ve C.A, okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y'nin yargılanması sürüyor.

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Kocaeli Gebze okul servisi kaza

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