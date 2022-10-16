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Kocaeli'de öğrenci servisi kazasında "uyuşturucu" detayı dava dosyasında

16.10.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şoförün alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği bilgisi, dava dosyasında yer aldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kadın ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasıyla ilgili şoförün alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği bilgisi, dava dosyasında yer aldı.

Kazayla ilgili biri tutuklu 7 sanığın yargılanması devam ediyor.

Dava dosyasında, tutuklu sanık servis şoförü Mehmet Ö'den alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Servisteki öğrencilerin ifadelerinin de bulunduğu dava dosyasında, bilirkişi raporlarında aracın fren sistemlerinde arıza tespit edilmediğinin belirtildiği kaydedildi.

Sanık Mehmet Ö'nün "Ben ara ara uyuşturucu metamfetamin maddesi kullanırım. Kesinlikle olay gününde uyuşturucu madde kullanmamıştım. Olaydan 1 hafta önce uyuşturucu kullanmıştım." ifadesine dava dosyasında yer verildi.

Dava dosyasında, tüm delillerle değerlendirildiğinde 41 P 0860 plakalı aracın, servis aracı olduğuna dair sertifikası bulunmadığı, sanık Mehmet Ö'nün mesleki faaliyet belgesi, SRC2 belgesi, psikoteknik raporu, servis taşımacılığı yetki belgesi ve toplu taşıma kullanım belgesi olmadığı kaydediliyor.

Mehmet Ö'nün uyuşturucu madde kullandığı, daha önce uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hakkında açılmış kamu davası bulunduğu, sanıkların yasal şartlara aykırı olarak servis taşımacılığı yaptıkları ve yasal hükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle trafik kazasının meydana geldiğinin anlaşıldığı bilgisine de dava dosyasında yer veriliyor.

- Kaza

Gebze ilçesinde, 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

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