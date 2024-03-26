YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de öğrencilerin çizdiği atık temalı resimler çöp kamyonlarına yapıştırıldı

Kocaeli'de öğrencilerin çizdiği atık temalı resimler çöp kamyonlarına yapıştırıldı

AA AA
26.03.2024 15:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gebze Belediyesince "Temizlik Her Yerde" projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik "çöp" temalı resim yarışması düzenlendi. Yarışmada birinci ve ikinci olan resimler, çöp kamyonlarına yapıştırıldı.

Proje kapsamında ilçede dolaşacak çöp kamyonlarıyla çevre konusunda duyarlılık oluşturulması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çevre farkındalığı için hayata geçirdikleri proje kapsamında resim yarışması düzenlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İlk 3'e giren arkadaşlarımızı belirleyerek onları da ödüllendirdik. Ana gayemiz çevremizi temiz tutalım, yaşanabilir bir çevreyi hep birlikte oluşturmaya gayet edelim. Bunu da gelecek nesillere tertemiz bir dünya bırakalım diye mücadele ediyoruz. Bu nedenle de çöp araçlarımıza birince ve ikinci olan öğrencilerimizin resimlerini giydirdik. Onlar sayesinde her yerde farkındalığı sağlamış olacağız. Onların yüreklerine sağlık. Biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve 'Her yerde Temizlik" kampanyamıza devam edeceğiz."

Resim yarışmasında birinci olan Göksü Karakuş, yarışmaya katılmanın kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Yarışmanın sonuçlarını heyecanla beklediğini aktaran Karakuş,"Çocukları mutlu etmek oldukça kolay. Bu yarışmaya katılmak ve resmi çizerken yaşadığım duygular, beni mutlu etmeye yetti. Ödül kazanmak gerçekten önemli değil. Bu süreçten gerçekten mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren resimlerin sahiplerine ödülleri, belediye toplantı salonunda düzenlenen törenle takdim edildi. Ayrıca katılımcılar, çöp kamyonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma ekipleri bulunan tarihi eserleri müzeye teslim ettiJandarma ekipleri bulunan tarihi eserleri müzeye teslim etti
Kocaeli'de teleferik hizmete başladıKocaeli'de teleferik hizmete başladı
Ayağı yürüyen merdivene sıkışan kedi acı içerisinde yardım beklediAyağı yürüyen merdivene sıkışan kedi acı içerisinde yardım bekledi
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze çöp kamyonu farkındalık

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Mart Salı

İmsak
05:21
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:25
Yatsı
20:46

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler26 Mart Salı

Yahya kaptan eczanesi
Izmit
Furkan eczanesi
Kandira
Çağdaş eczanesi
Karamursel
Özer eczanesi
Izmit
Pelin eczanesi
Golcuk
Kilit eczanesi
Cayirova
Özkan eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.