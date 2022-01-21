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Kocaeli'de olumsuz hava şartları sebebiyle rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde eğitime ara verildi

21.01.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de olumsuz hava şartları sebebiyle rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde eğitime ara verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle rehabilitasyon merkezleri ve özel kreşlerde eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları, buzlanma ve don olayları nedeniyle kent genelinde hizmet veren rehabilitasyon merkezleri ve özel kreşlerin faaliyetlerine hafta sonu ara verilmesinin uygun görüldüğünü belirtti.

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