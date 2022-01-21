Kocaeli'de olumsuz hava şartları sebebiyle rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde eğitime ara verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle rehabilitasyon merkezleri ve özel kreşlerde eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları, buzlanma ve don olayları nedeniyle kent genelinde hizmet veren rehabilitasyon merkezleri ve özel kreşlerin faaliyetlerine hafta sonu ara verilmesinin uygun görüldüğünü belirtti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz