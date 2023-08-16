YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de ormanlık alana dökülen tıbbi sarf malzemeleri temizlendi

Kocaeli'de ormanlık alana dökülen tıbbi sarf malzemeleri temizlendi

16.08.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alana bırakılan tıbbi sarf malzemeleri toplandı.

Servetiye Mahallesi'nde Yuvacık Barajı havzasındaki ormanlık alana sargı bezi, eldiven, bant gibi tıbbi sarf malzemelerinin döküldüğünü görenlerin ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucunda ürünlerin ait olduğu tespit edilen firma, malzemelerin alana kendileri tarafından bırakılmadığını iddia etti.

Bölgede yetkililer nezaretinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasıyla malzemeler alandan uzaklaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da salça kovasına gizlenmiş 4 tabanca ele geçirildiMalatya'da salça kovasına gizlenmiş 4 tabanca ele geçirildi
Geleneksel 6. İncir Festivali başlıyorGeleneksel 6. İncir Festivali başlıyor
37 yıl önce inşa edilen çarşıda yenileme çalışmaları sürüyor37 yıl önce inşa edilen çarşıda yenileme çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli temizlik

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:28
Sabah
06:04
Öğle
13:10
İkindi
16:58
Akşam
20:06
Yatsı
21:35

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Çarşamba

Say eczanesi
Izmit
Dilovasi gültekin eczanesi
Dilovasi
Gamze eczanesi
Golcuk
Su eczanesi
Izmit
Elif eczanesi
Izmit
Sümer eczanesi
Kartepe
Nazar eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.