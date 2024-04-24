Kocaeli'de oto yıkamacıdaki cinayete ilişkin 3 sanık hakim karşısında

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar U.S. ve S.Y, maktul Abdürrahim Bozboğa'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki sanık M.A.U. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İlçede bar işleten sanık M.A.U, savunmasında, barda çıkan kavgada işletme müdürü Y.İ'ye yumruk attığını öne sürdüğü maktulün, şikayeti geri çekmesi için çağırması üzerine oto yıkamacıya gittiğini, çalışanlarından birinin ağabeyi U.S. ile S.Y'yi gördüğünü anlattı.

Sanık M.A.U, oto yıkamacıya girince telefonunun alındığını, Bozboğa tarafından beyzbol sopasıyla darbedildiğini savunarak, "Sopayla vururken S.Y. ağzıma havlu kapattı, U.S. elimi ve bacaklarımı tuttu. Defalarca yalvardım, 'Bırak beni.' dedim. 'Ben seni bırakamam.' dedi. S.Y'ye çarşaf açtırdı. 'Bugün birini öldüreceğiz.' gibi söylemlerde bulundu." diye konuştu.

Bozboğa'nın başına yastık dayayıp silah doğrulttuğunu ileri süren M.A.U, "Ben de yanımdaki koltuğun üzerindeki bıçağı alıp salladım. Öldürmek maksadıyla yapmadım, kaçıp kurtulmak için bıçağı salladım. Maktulle aramızda geçmişe dayanan husumet bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sanık U.S. ise Y.İ. ile maktul arasında çıkan kavga sırasında barda olmadığını, Bozboğa'nın olayla ilgili Y.İ'nin şikayetini geri çektirmeye çalıştığı için M.A.U'yu oto yıkamacıya çağırdıklarını belirterek, "Olay yerinde otururken Bozboğa, 'Y.İ. bana bıçak salladı.' dedi. M.A.U. da alaycı tavırla 'Ölmemişsin işte abi.' dedi. Rahmetli alkolün de etkisiyle sopayla 4-5 kez vurdu." şeklinde konuştu.

U.S, hiçbir şekilde müdahale etmediğini, M.A.U'nun el ve ayaklarını tutmadığını, iki el ateş edildiğini ancak maktule isabet etmediğini ve M.A.U'nun işletmeye girerken üstünün aranmadığını iddia etti.

Sanık S.Y. de Y.İ. ile Bozboğa arasında çıkan kavga sırasında dışarda bulunduğunu, karşılaştığı Bozboğa'nın ayaküstü yaşananları anlatması üzerine oto yıkamacıya gittiklerini kaydetti.

M.A.U'nun yıkamacıya nasıl geldiğini hatırlamadığını ifade eden S.Y, "Çok uzun süren bir olay değildi. Bir iki dakika içinde gelişti. Abdürrahim Boğzboğa'nın M.A.U'ya sopayla vurup vurmadığını hatırlamıyorum. M.A.U. masadaki bıçakla değil cebinden çıkardığı bıçakla vurdu. Biz onları dinliyorduk, olayların o noktaya geleceğini düşünmedik." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenilen bar çalışanı Ö.S, bulaşıkları yıkadığı sırada gelen ve dizini taşa vurduğunu söyleyen M.A.U'yu eve bıraktığını aktararak, M.A.U'nun, oto yıkamacıda darbedildiğini, ölümle tehdit edildiğini söylediğini ve dizinin üst kısmında bıçak yarası bulunduğunu kaydetti.

M.A.U'nun avukatı Mehmet Kamil Şirin, olayın tipik meşru müdafaa olduğunu savunarak, mahkeme heyetinden sanığın tutukluluk durumunu değerlendirirken bu hususu göz önünde bulundurmasını talep etti.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Gölcük ilçesinde 7 Haziran 2023'te Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki oto yıkamacıya gelen M.A.U. ile Abdürrahim Bozboğa arasında kavga çıkmış, Bozboğa'yı bıçakla yaralayan M.A.U. olay yerinden kaçmıştı.

Bozboğa olay yerinde hayatını kaybederken, M.A.U, U.S, S.Y, Ö.S. ve Y.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. M.A.U, tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, M.A.U'nun, "haksız tahrik altında kasten öldürme", U.S. ve S.Y'nin ise M.A.U'ya yönelik "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.





