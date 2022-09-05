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Kocaeli'de otobüs şoförü yolda ezilme tehlikesi geçiren kaplumbağayı kurtardı

05.09.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otobüs şoförü yolda ezilme tehlikesi geçiren kaplumbağayı kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de trafik akışının yoğun olduğu caddenin ortasında kalan kaplumbağayı gören belediye otobüsü şoförü, aracı durdurarak hayvanı bulunduğu yerden aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park şoförü Yılmaz Bozdağı, yolun ortasında bir kaplumbağanın ezilmesi tehlikesi geçirdiğini fark etti.

Otobüsü durduran Bozdağı, hayvanı bulunduğu yerden alarak güvenli bir alana bıraktı.

Bu anlar, aracın kamerasınca kaydedildi.

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