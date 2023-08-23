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Kocaeli’de otomobil, kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 1 yaralı

23.08.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil, kırmızı ışıkta duran panelvana arkadan çarptı.

Kocaeli’de otomobil, kırmızı ışıkta duran araca çarptı: 1 yaralı

Çarpmanın etkisiyle bir kişi yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Gebze ilçesi E-5 yan yol İstanbul istikameti Feniş Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğu 41 ALJ 817 plakalı panelvana, arkadan seyir halinde olan Fatih T. idaresindeki 16 AHS 107 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan M.M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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