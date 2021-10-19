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Kocaeli'de otomobille uygulamadan kaçarken sürüklediği polisi yaralayan sürücü adliyede

19.10.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de otomobille uygulamadan kaçarken sürüklediği polisi yaralayan sürücü adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, uygulama sırasında otomobiliyle kaçıp polis memurunun sürüklenerek yaralanmasına neden olan sürücü, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Şubesince 15 Ekim'de Ömer Türkçakal Bulvarı Yuvacık Sapağı mevkisinde yapılan uygulama sırasında durdurulan, kontrol esnasında aracı hareket ettirerek polis memuru B.Y'nin sürüklenmesine ve yaralanmasına neden olması sonucu gözaltına alınan 06 CHP 50 plakalı aracın sürücüsü B.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

- Olay

15 Ekim'de polis memuru B.Y'nin kontrol etmek istediği 06 CHP 50 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçmak için aracı hareket ettirmiş, bu sırada polis memuru durdurmaya çalıştığı otomobille bir süre sürüklenmişti. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan polisin omzunda kırık ve dirseğinde çatlak tespit edilmişti.

Eski CHP İzmit İlçe Teşkilatı yöneticilerinden B.S'ye ait olduğu, yakalama ve haciz kararı bulunduğu belirtilen otomobil, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Şüpheli dün İzmit'te saklandığı yerde polis ekiplerince yakalanmıştı.

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