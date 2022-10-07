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Kocaeli'de panelvanla izinsiz öğrenci taşıyan sürücüye para cezası

07.10.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekme belgeli olduğu tespit edilen araç 15 gün trafikten men edildi

Kocaeli'de panelvanla izinsiz öğrenci taşıyan sürücüye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde panelvanla izinsiz öğrenci taşıyan sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, önceki gün gerçekleştirdikleri denetimler sırasında bir sürücünün çekme belgeli olduğu belirlenen panelvanla öğrenci taşımacılığı yaptığını tespit etti.

Araçta yapılan incelemede öğrencilerin oturabileceği ve güvenle seyahat edebileceği standartlara uygun koltukların olmadığı, sandık şeklinde güvenliksiz oturma yerlerinin yapıldığı, öğrencilerin bu sandıklar üzerine oturarak seyahat ettiği belirlendi.

Öğrenci taşımacılığında kullanılan araçların sahip olması gereken şartları karşılamadığı görülen panelvanın sürücüsü M.A'ya 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

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Kartepe öğrenci servisi

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