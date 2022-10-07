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Kocaeli'de park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

07.10.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kundaklanan araçta çıkan yangını söndürmek isteyen kişi bahçe kapısından düşerek yaralandı

Kocaeli'de park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, evin bahçesinde park halinde bulunan hafif ticari araç kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Emekevler Mahallesi Handan Sokak'taki bir evin bahçesinde park halinde olan Cevdet K'ye ait 43 UV 949 plakalı hafif ticari araç alev aldı.

Marketten döndüğü sırada aracın yandığını gören apartman sakinlerinden Hakan Y. kendi imkanlarıyla müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangını söndürmek isterken bahçe kapısından yere düşerek hafif şekilde yaralanan Hakan Y, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangında aracın ön kısmında hasar oluştu.

Olay yerinde inceleme yapan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hafif ticari aracın bez parçalarıyla yakılmak istendiğini tespit etti.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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