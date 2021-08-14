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Kocaeli'de park halindeyken alev alan kamyonet yandı

14.08.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de park halindeyken alev alan kamyonet yandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Şekerpınar Mahallesi Çelik Sokak'ta park halindeki 41 VS 948 plakalı kapalı kasa kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede bulunan fabrika çalışanları, otlara sıçrayan alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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