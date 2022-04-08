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Kocaeli'de parmağı mama sandalyesine sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye yetişti

08.04.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de parmağı mama sandalyesine sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye yetişti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de küçük kızın mama sandalyesine sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Akarsu ailesinin 4 yaşındaki kızı Hifa Zehra'nın parmağı mama sandalyesine sıkıştı.

Parmağı bulunduğu yerden çıkaramayan aile, itfaiyeden yardım istedi.

Eve gelen itfaiye ekipleri, mama sandalyesini keserek küçük kızın parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.

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