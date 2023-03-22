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Kocaeli'de pikapla kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

22.03.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde pikapla kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de pikapla kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde G.A. idaresindeki 34 EYE 583 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamadı.

Bölünmüş yolun karşı şeridine geçen pikap, A.E'nin kullandığı 41 MA 3492 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler G.A. ve A.E. ile araçlardaki Y.D. ve A.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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