Kocaeli'de polise mukavemet eden kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aracıyla kaza yaptıktan sonra bölgeye gelen polislere mukavemet eden kişi gözaltına alındı.
Cengiz Topel Caddesi'nde V.A. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki bir ağaca çarptı.
Kaza yerine gelen polis ekipleri alkolmetre ile kontrol yapmak isteyince V.A, polise mukavemette bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü ve kan testi için Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada da polise ve sağlık ekibine zorluk çıkaran V.A, ifadesi alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine getirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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