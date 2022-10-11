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Kocaeli'de polisler, yola düşen Türk bayrağını trafiği durdurarak aldı

11.10.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de polisler, yola düşen Türk bayrağını trafiği durdurarak aldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yola düşen Türk bayrağı, trafik ekipleri tarafından yoğun akıcı trafik durdurularak yerden kaldırıldı.

Başiskele-İzmit kara yolunda seyrederken yola Türk bayrağı düştüğünü gören sürücüler, trafik akışının yoğun olduğu yolda araçlarından inemedikleri için durumu polise bildirdi.

Harekete geçen ekipler, trafiği durdurarak yerdeki bayrağı aldı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza hak ettiği saygıyı göstermek her Türk vatandaşının ödevidir. Başiskele-İzmit yolu üzerinde yere düşmüş bayrak olduğunu haber alan ekibimiz yolu kontrollü şekilde durdurarak gereğini yapmıştır." notuyla paylaşıldı.

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