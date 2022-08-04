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Kocaeli'de pres makinesine sıkışan işçi öldü

04.08.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de pres makinesine sıkışan işçi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alüminyum fabrikasındaki pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan alüminyum fabrikasında işçi olarak çalışan Kazım Kasap (48), pres makinesine sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kasap, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kasap'ın naaşı, Gebze ilçesindeki Yenikent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaşamını yitiren işçinin 1,5 ay önce işbaşı yaptığı öğrenildi.

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pres makinesi

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