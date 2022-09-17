Kocaeli'de ralli heyecanı sürüyor

KOCAELİ (AA) - Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan 39. Kocaeli Rallisi devam ediyor.

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ICRYPEX sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda 70 otomobil ile 140 sporcu, bugün ve yarın toplam 404 kilometrelik etaplarda mücadele verecek.

KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın, AA muhabirine, rallide bugün 6 etap koşulacağını belirterek, yarın yapılacak 3 etap sonrasında organizasyonun tamamlanacağını söyledi.

Yalçın, yarın yapılacak ödül törenine sporseverleri beklediklerini belirterek, "Salgın sürecinden sonra insanların bu tarz organizasyonlara olan talebi arttı. İnşallah ilerleyen zamanlarda ilgi ve talep daha da artacak. KOSDER olarak pist, tırmanma ve karting yarışları düzenliyoruz. İlgi arttıkça biz de çeşitli spor organizasyonları düzenliyoruz. Seyircilerimizi bu güzel organizasyonlara bekliyoruz." diye konuştu.

39. Kocaeli Rallisi, yarın gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

