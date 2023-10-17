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Kocaeli'de restorasyonu süren tarihi halkevi binası kapılarını gençler için açacak

17.10.2023 13:45 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temelleri 1938'de atılan, erken Cumhuriyet dönemi eserlerinden halk eğitim binasındaki restorasyon çalışmalarının 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

Tepecik Mahallesi'nde 1941'de halkevi binası olarak hizmete açılan yapı, Adana Halkevi Binası ve Ankara Opera Binası ile Türkiye'de üç örnekten birisi olarak, erken Cumhuriyet döneminin yenilikçi mimari anlayışını yansıtıyor.

Mimar Seyfi Arkan tarafından tasarlanan ve 1980'den bu yana İzmit Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet veren binanın, Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca nisan ayında başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Proje alanında çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Seddar Yavuz, gazetecilere, Cumhuriyet'in tüm kazanımlarını, geçmişte yapılmış binaları dahil olmak üzere her türlü değerini önemsediklerini ve onları korumaya, gelecek kuşaklara aktarmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yavuz, çalışmaları tamamlayıp binayı gençlere armağan etmek istediklerini dile getirerek, "Bu hayali gerçekleştirmek bize nasip oldu. İnşallah 2024'te burayı açarak, gençlerimizin kültürel faaliyet yapabilecekleri, konuları tartışabilecekleri, ülkemizin geleceğine katkı sunacakları bir gençlik merkezi haline dönüştüreceğiz." diye konuştu.

DEPREME DAYANIKLILIK SİMÜLASYONLARINDAN SONRA RESTORASYON KARARI ALINDI

Zaman zaman restorasyon çalışmalarında öngörülmeyen gelişmelerin yaşandığına değinen Yavuz, örneğin zemin döşemesinde değişiklikler yapmak durumunda kaldıklarını ve binayı sıvasından arındırdıktan sonra çatlakların oluştuğunu gördüklerini kaydetti.

Yavuz, bütün süreci Gebze Teknik Üniversitesinden akademisyenlerle yönettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kıymetli hocalarımız binanın restore edilmesi halinde depreme dayanıklı olup olamayacağına dair simülasyonlar yaptı. Bu simülasyonlardan sonra restorasyon kararı aldık. Yine de öngörmediğimiz değişiklikler söz konusu oldu, bunları da süratle yapıyoruz. Özellikle binanın iç duvarlarında güçlendirmeler gerçekleştirdik, zemin değişikliği yaptık. Teraslardaki kolonların da çelikle güçlendirilmesini gerçekleştireceğiz ama iş programımızda bir değişiklik olmayacak."

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Kocaeli Valiliği Seddar Yavuz restorasyon

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