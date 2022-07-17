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Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını adli kontrolle salıverildi

17.07.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını adli kontrolle salıverildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen hasta yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmit ilçesindeki hastanenin acil servisinde 15 Temmuz'da yeşil alana yönlendirilen eşinin sıra beklemeden muayene edilmesinde ısrarcı olarak acil tıp doktoruna sözlü saldırıda bulunduğu, tıbbi sekretere de yumruk atarak elini ısırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayı kınamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık çalışanı serbest

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

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03:44
Sabah
05:36
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
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Yatsı
22:20
Kocaeli ECZANELER
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