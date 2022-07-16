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Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı

16.07.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisinde sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı.

Dün öğleden önce İzmit ilçesindeki hastanenin acil servisine gelen hasta ve eşi, yapılan değerlendirmenin ardından yeşil alana yönlendirildi.

Gerekli bilgilendirme yapılmasına rağmen sıra beklemeden eşinin muayene edilmesinde ısrar eden hasta yakını, acil tıp doktoruna sözlü saldırıda bulundu, tıbbi sekretere de yumruk atıp elini ısırdı.

Beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

- Saldırıya kınama

İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz 2022 saat 10.30'da Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen ve triyajdaki değerlendirmeden sonra yeşil alana yönlendirilen hasta ve hasta yakını yeşil poliklinikte sıra beklemeden öncelikli olarak muayene olmak istemiştir. Personelimiz tarafından gerekli bilgilendirme yapılmasına rağmen şahıslar tarafından görevli sekreter ve doktorumuza fiziksel ve sözlü saldırıda bulunulmuştur. Konuyla ilgili beyaz kod verilmiş olup emniyet ekipleri şahısları gözaltına almış ve adli süreç başlatılmıştır. Fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyor, sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir."

- "Daha caydırıcı tedbirler almak zorundayız"

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy da AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbedilen tıbbi sekreterle görüştüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, bu şiddet olaylarının bir an önce bitmesi gerektiğini vurguladı.

Artık sözün bittiği yerde olduklarını dile getiren Toy, "Acilen tedbir alınması gerekiyor. Bunlara sesimizi yükseltmemiz lazım. İnşallah hükümetimiz de buna çözüm bulur." dedi.

Toy, geçen süreçte önemli kararların alındığını ama bunların yeterli olmadığını ifade ederek, "Bu olayların son bulması için daha etkin, daha caydırıcı tedbirler almak zorundayız. Bizim talebimiz daha ağır cezai müeyyidelerin uygulanması, yasallaşması gerekiyor. Bunun için elimizden geleni yetkililere duyurmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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