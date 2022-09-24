Kocaeli'de sağlık turizminin ele alındığı forum sona erdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de"Sağlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri" başlıklı 7. Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu (USKAF) sona erdi.

Sağlıkta Kalite İçin İnovasyon Derneği (SAKİD) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Ticaret Odasının desteğiyle düzenlenen forumda, iki gün boyunca sektörün önde gelen profesyonelleri, teknoloji yöneticileri ve akademisyenlerce, sağlık turizmi için gerekli uygulamalar tartışıldı. Forumda sektördeki gelişmeler değerlendirilip gelecekte yapılması gereken stratejik çalışmalar ele alındı.

SAKİD Başkanı Prof. Dr. Zafer Cantürk, AA muhabirine, etkinlikte katılımcıların sağlık turizmiyle ilgili fikirler ortaya koyduğunu söyledi.

Sağlık turizmi alanında bir vizyon oluşturmak istediklerini ifade eden Cantürk, "Bu vizyon oluşturulduğu zaman Kocaeli gibi yeterince doğası ve imkanları olan bir şehirde başarılı olmamak mümkün değil. Kocaeli'ye baktığımız zaman iki denizi, bir gölü, dağı, ormanları, yürüyüş alanlarıyla tam bir turizm cenneti. Burası sağlık imkanlarıyla hastaneleriyle ve otelleriyle düşünüldüğü zaman daha kıymetli bir yer haline geliyor. Türkiye'de sağlık üst düzeyde sürdürülüyor. Kıymetli hekimlerimiz, güzel otellerimiz, kaplıcalarımız var, dolayısıyla buraları iyi kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Cantürk, Kocaeli'nin sadece endüstri şehri olarak değil, aynı zamanda turizm kenti olarak da görülmesi gerektiğini dile getirerek forumda emeği geçenlere teşekkür etti.

