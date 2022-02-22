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Kocaeli'de sahilde bulunan kadın giysileri, deniz polisini harekete geçirdi

22.02.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sahilde bulunan kadın giysileri, deniz polisini harekete geçirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sahilde kadın kıyafetleri bulunması üzerine deniz polisi dalgıçlarınca başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Kayacık Mahallesi hayvan barınağı önündeki bir kameriyenin içinde kadın giysileri bulan vatandaşlar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen deniz polisleri, sahilde ve denizde arama çalışması başlattı.

Dalgıçlarla yapılan aramalardan sonuç alınamazken, kameriyede bulunan etek, mont, başörtüsü ve saç tokasına el konuldu.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp kadın ihbarı yapılmadığı öğrenildi.

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