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Kocaeli'de sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.05.2020 16:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'de sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda üretimleri tamamlanmış 120 kilogram şarap, 40 kilogram viski, 60 kilogram saf alkol, 3 damıtma kazanı ve 3 kaynatma kazanı ele geçirildi.

Şüpheli H.Ö. gözaltına alındı.

Ele geçirilen ürünler, Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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