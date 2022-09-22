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Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

22.09.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de sahte plaka operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde sahte plaka üretildiği iddiasına ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında bir kozmetik firmasında arama yapıldı.

Aramada, birer mühür makinesi, plaka boyama makinesi ve plaka basmakta kullanılan pres makinesi, 3 takım metal plaka basım kalıbı, plaka boyamada kullanıldığı değerlendirilen boya, 7 basılmış plaka, üzerinde "TR" ibaresi bulunan 220 boş plaka, plaka basımında kullanılan 500 metal harf ve rakam, 12 sayfa üzerinde plaka fiyat ve isimlerin yazılı bulunduğu not kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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