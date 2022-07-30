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Kocaeli'de samanlıkta çıkan ve kümese sıçrayan yangın söndürüldü

30.07.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de samanlıkta çıkan ve kümese sıçrayan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde samanlıkta çıkarak bitişiğindeki tavuk ve ördeklerin bulunduğu kümese sıçrayan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Ceyda Sokak'taki samanlıkta yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler samanlığın bitişiğindeki tavuk ile ördeklerin bulunduğu kümes ve yanındaki evin çatı kısmına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Samanlar iş makinası ile güvenli bölgeye aktarılırken yangın ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında samanlık ve kümes kullanılamaz hale gelirken evin çatı kısmında hasar oluştu. 10 ördek yavrusu ise telef oldu.

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Anahtar Kelimeler:
yangın alev kümes

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