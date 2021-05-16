Kocaeli'de şampiyonluğu kutlamak isteyen Beşiktaşlı taraftarın elindeki meşalenin patlaması kameraya yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak isteyen taraftarın elindeki meşalenin patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Karamürsel'de Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için dün akşam sokağa çıkan bir kişi, elindeki meşalesinin patlaması sonucu kısa süreli panik yaşadı.
Taraftar herhangi bir yara almazken, patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, patladıktan sonra havaya fırlayan meşalenin yere düşerek yanması ve taraftarın kısa süreli panik anları yer alıyor.
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