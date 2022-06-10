Kocaeli’de sanayi gazları dolum tesisinde yangın

KOCAELİ (AA) - İzmit'te sanayi gazları dolumu yapan bir tesiste yangın çıktı.
Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi’ndeki sanayi gazları dolumu yapılan bir tesiste bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın esnasında tesisteki gaz akışı durduruldu.
İtfaiye ekipleri yanan gaz dolu tüpleri su ile soğutarak içindeki gazın boşalmasını bekliyor.
Olayda yaralanma ve can kaybı olmadığı öğrenildi.
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