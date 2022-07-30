Kocaeli'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Sakarya'dan eşiyle Cebeci'ye geldiği öğrenilen Murat K. (46) denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Murat K, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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