YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de "Sıfır Atık Festivali" düzenlenecek

Kocaeli'de "Sıfır Atık Festivali" düzenlenecek

04.10.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kongre Merkezi'nde 14-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konuları ele alınacak - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu: - "Atıksız bir yaşamın ülkemizin, dünyamızın geleceği için ne kadar önemli olduğunu herkese anlatacağız, onları çözümün bir parçası olmaya davet edeceğiz"

Kocaeli'de "Sıfır Atık Festivali" düzenlenecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 14-16 Ekim tarihlerinde "Sıfır Atık Festivali" düzenlenecek.

Sekapark'ta bir restoranda düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, artık dünya kaynaklarının düşünülmeden tüketildiğini belirterek, günlük alışkanlıklarda yapılacak ufak değişimlerle dünyanın geleceğine yön verilebileceğini söyledi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğin, bu anlayış üzerine inşa edildiğini aktaran Gündoğdu, "Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek, doğaya, hayatımıza geri dönüşü olmayacak zararlar vereceğiz. Bugün çevre dostu politikalar tüm dünyanın gündeminde ama esas güç, bireysel olarak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmekte yatıyor. Bireyler ve kurumlar olarak daha atıksız yaşamlar kurgulamak, çözümün bir parçası olmak durumundayız." diye konuştu.

Gündoğdu, "Daha azıyla daha çok dünya" sloganıyla, ülkenin ve dünyanın geleceği için sıfır atık konusunda bireylerin gücünü harekete geçirmeyi, onların gönüllü olarak bu değişime katılmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

- "Sıfır atık defilesi gerçekleştireceğiz"

Festivale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılmasını beklediklerini dile getiren Gündoğdu, etkinlikte moda tasarımcısı Dilek Hanif liderliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarına (KO-MEK) katılanlar tarafından hazırlanan sıfır atık defilesi gerçekleştirileceğini belirtti.

Gündoğdu, Şehir Tiyatrolarının da etkinlikte konuyla ilgili farklı bir boyutta hazırlanan "Çöp Atlas" adlı oyunu sahneleyeceğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Sıfır Atık Festivali'nde sıfır atık yaklaşımını ve döngüsel ekonomiyi; iş dünyası, kamu ve akademik perspektiften konuşacağız. Ancak daha ötesinde 7'den 70'e herkesin sıfır atık bakış açısını bizzat tecrübe edeceği, bizzat katılacağı atölyelerimiz olacak. Festivalimizde, sıfır atık konusunda çalışmalar yapan birçok ismi ve sanatçıyı da ağırlayacağız. Atıksız bir yaşamın ülkemizin, dünyamızın geleceği için ne kadar önemli olduğunu herkese anlatacağız, onları çözümün bir parçası olmaya davet edeceğiz."

Festivalin, "azalt, yeniden kullan ve dönüştür" ilkesi üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Gündoğdu, "Bu amaçla öncelikle bu festivalin katılım bileti atıklar olacak. Yani atölyelerimize, gösterilerimize, panellerimize katılmak isteyen sevgili Kocaelilerden festivale mutlaka bir tekstil, elektronik, plastik gibi bir atıkla gelmelerini istiyoruz. Diğer taraftan plastik kullanımını en aza indirecek, atık üretimini en az düzeye çekmek için birçok önlem aldık. Plastik pet şişeler alanın hiçbir yerinde kullanılmayacak, buna büyük özen göstereceğiz. Kuşkusuz hiç karbon ayak izi üretmemek mümkün değil ama festival sonunda oluşacak karbon ayak izimizi de hesaplayacak ve bunu bertaraf edecek projeleri festival sonrasında hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu ile sunucu ve oyuncu Doğan Akdoğan katıldı.

Kocaeli'de

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de bir DEAŞ şüphelisi yakalandıKocaeli'de bir DEAŞ şüphelisi yakalandı
Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandıKayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, hastanede hayatını kaybettiÜmraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, hastanede hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:46
Yatsı
20:05
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.