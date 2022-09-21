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Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21.09.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan bir eldiven imalathanesinde Savaş Taş ile F.C. ile R.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Taş ve imalathanede çalışan İ.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Taş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savaş Taş'ın DEVA Partisi Körfez İlçe Teşkilat Başkanı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliler F.C. ile R.C'yi gözaltına aldı.

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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cinayet Kocaeli Körfez DEVA Partisi tabanca

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Kocaeli ECZANELER
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