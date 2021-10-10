YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi

Kocaeli'de silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi

10.10.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de silahlı saldırıda öldürülen belediye işçisi toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, silahlı saldırı sonucu öldürülen belediye işçisi defnedildi.

Değirmendere Yalı Mahallesi Dörtyol mevkisinde, K.C'nin tüfekli saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren Gölcük Belediyesi işçisi Ramazan Çar'ın (41) cenazesi, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, evli olduğu öğrenilen Çar'ın yakınlarının yanı sıra arkadaşları katıldı.

Önceki gün husumetli olduğu K.C'nin tüfekli saldırısına uğrayan Çar, olay yerinde hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ise dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdiRahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdi
PARTNERNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılarNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılar
Kocaeli'de inşa edilen Adalet Camisi ibadete açıldıKocaeli'de inşa edilen Adalet Camisi ibadete açıldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet silahlı saldırı

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazar

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
12:52
İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:54

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Pazar

Aydın Eczanesi
Izmit
Lavanta Eczanesi
Izmit
Marmara Eczanesi
Izmit
Merve Eczanesi
Izmit
Öz Eczanesi
Korfez
Karsıyaka Eczanesi
Basiskele
Doğa Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.