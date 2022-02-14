YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı

Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı

14.02.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de silahlı saldırıda ölen 2 kuzen son yolculuklarına uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran iki otomobile ateş açılması sonucu hayatını kaybeden 2 kuzenin cenazeleri toprağa verildi.

Yakınları tarafından Gebze Merkez Mezarlığı morgundan alınan Emine Çöp (27) ile kuzeni Tuğçe Arslan'ın (22) cenazeleri, Ulus Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi.

Burada helallik alınan kuzenlerin cenazeleri, Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Polis ekipleri, silahlı saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile, arkalarından gelen otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından ateş açılmış, kurşun isabet eden iki çocuk annesi Emine Çöp ve kuzeni Arslan yaşamını yitirmişti.

Yaralı halde aracıyla kaçmak isterken yaklaşık 500 metre ileride tıra çarparak duran diğer otomobilin sürücüsü Alihan K. (26) ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgiyle büyüttüğü kazı "Cango"yu yanından ayırmıyorSevgiyle büyüttüğü kazı "Cango"yu yanından ayırmıyor
TFF'den vefat eden Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajıTFF'den vefat eden Trabzonsporlu taraftar için başsağlığı mesajı
Balıkesirspor-Kocaelispor maçının ardındanBalıkesirspor-Kocaelispor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:19
İkindi
16:12
Akşam
18:40
Yatsı
20:00
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.