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Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

14.08.2022 03:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.K. (23) Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde motosikletli 2 şüphelinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Şüpheliler motosikletle kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

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polis Kocaeli Kartepe silahlı saldırı emniyet

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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