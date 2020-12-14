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Kocaeli'de sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesine hayvanseverlerden tepki

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.12.2020 12:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'de sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesine hayvanseverlerden tepki

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hayvanseverler, 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine tepki gösterdi.

Adliye önünde bir araya gelen Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) üyeleri adına açıklama yapan dernek başkanı Gonca Çelik Ketenağ, konuyla ilgili incelemenin yapılmasını istediklerini söyledi.

Suçluların bir an önce bulunmasını talep ettiklerini belirten Ketendağ, "Veteriner İşleri Müdürü görevden alınmamış. Bu da bizi hayal kırıklığına uğrattı. Normalde müdürün haberi olmadan, talimatı olmadan bu ilaçlar hiçbir şekilde elde edilemez, ilgili ekipler göreve çıkamaz." diye konuştu.

Ketenağ, birçok köpeğin kaybolduğunu ileri sürerek, "Masum köpeklerin canı yanmasın. Birçok köpek kayboldu. Uyuşturduktan sonra belki de dağın başına atılan hayvanlar var. Bunlar ölmüşse cesetleri nerede? Yaşıyorsa bu hayvanlar nerede? Bunlar açıklanmadan bizim içimiz rahat etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Başsavcılığın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Ketendağ, sürecin takipçisi olacakların kaydetti.

- Olay

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki 3 farklı bölgede 11 Aralık'ta, üzerinde iğne olan 3 sokak köpeği vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu.

Hayvanseverlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ile Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) üyeleri incelemelerde bulunmuş, 3 sokak köpeğinin de üzerinde uyuşturucu iğneler olduğu tespit edilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin, İzmit Belediyesi görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İzmit Belediyesi ise Veterinerlik İşleri Müdürlüğünün tüm çalışanlarının açığa alındığını bildirmişti.

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