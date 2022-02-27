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Kocaeli'de tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

27.02.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tabancayla karnından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde tabancayla karnından vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'de bir evden silah sesi gelmesi üzerine çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve giren ekipler, S.D'yi (26) karnından tabancayla yaralanmış halde buldu.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen S.D, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

S.D'nin yaralanmasıyla ilgili araştırma devam ediyor.

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