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Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi

26.09.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi

Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu İhsaniye Mahallesi'nde oturan B.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon yapan ekipler, aramalarda, tarihi eser niteliğinde 133 sikke ve metal heykel ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kocaeli operasyon tarihi eser kaçakçılığı sikke

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