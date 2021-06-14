Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 100 sikke ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 100 sikke ele geçirildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Eskihisar Feribot İskelesi girişinde bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemlerine ait 100 gümüş ve bronz sikke bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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