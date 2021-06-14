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Kocaeli'de tarihi eser operasyonunda 100 sikke ele geçirildi

14.06.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 100 sikke ele geçirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Eskihisar Feribot İskelesi girişinde bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemlerine ait 100 gümüş ve bronz sikke bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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