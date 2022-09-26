Kocaeli'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheli M.R.F. (27) gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz