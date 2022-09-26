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Kocaeli'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

26.09.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheli M.R.F. (27) gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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