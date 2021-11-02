Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen 7 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

