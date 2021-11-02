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Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

02.11.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen 7 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kocaeli DEAŞ

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

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İkindi
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Akşam
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