Kocaeli'de tıbbi atık bertarafı ve cenaze hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında, tıbbi atıkların bertarafı ve cenaze hizmetleriyle ilgili ek önlemler aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'de koronavirüs tedavilerinin yapıldığı devlet hastaneleri ve yurt dışından gelen vatandaşların yerleştirildiği devlet yurtlarından çıkan tıbbi atıklar, Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ (İZAYDAŞ) tarafından toplanarak bertaraf ediliyor.

Tıbbi atıklar, İZAYDAŞ'ın Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf edilmek üzere özel tıbbi atık araçlarıyla toplanıyor.

Çalışmalar kapsamında, İZAYDAŞ'ın 9 araç ve 24 özel kıyafetli ekiplerince 1-24 Mart tarihlerinde, 1540 kilogram tıbbi atık toplanarak, tesislerde bertaraf edildi.

İZAYDAŞ ekipleri, ayrıca şehrin farklı noktalarındaki sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını da topluyor. Profesyonel ekiplerce 1-24 Mart tarihlerinde, 55 devlet ve özel sağlık noktasından toplamda 212 ton tıbbi atık toplandı.