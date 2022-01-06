Kocaeli'de ticari taksinin çarptığı çocuk yaralandı

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ticari taksinin çarptığı çocuk yaralandı.

Kayacık Mahallesi Ali Rıza Aslanalp Caddesi'nde, C.A. idaresindeki 41 T 6006 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan H.A'ya (13) çarptı.

H.A, çağırılan sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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