YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de tır akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı

Kocaeli'de tır akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı

30.09.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Kocaeli'de tır akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kartepe geçişinde kontrolden çıkan tır, akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak durabildi.

Otoyolun İstanbul istikametinde A.S'nin kullandığı 14 ABE 408 plakalı tır, Tepetarla dinlenme tesislerindeki akaryakıt istasyonuna girdi.

Burada sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu tır, akaryakıt pompasına çarptıktan sonra durabildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Pompalardan akan yakıt nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kocaeli'de tır akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de 14 düzensiz göçmen yakalandıKocaeli'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüKayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol TurnuvasıBasketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe akaryakıt istasyonu çarpma pompa

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
12:55
İkindi
16:14
Akşam
18:53
Yatsı
20:11
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.